Сегодня 13:27 Свыше 170 руководителей подмосковных УК прошли аттестацию с начала года Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Генеральные директора подмосковных управляющих компаний получили 174 квалификационных аттестата с начала года. Они необходимы для получения организацией лицензии.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, генеральные директора обязаны иметь квалификационные сертификаты для работы с многоквартирными домами. Их предоставляют на пять лет, документ действует на всей территории России.
С января в Подмосковье выдали 174 аттестата еще семь аннулировали из-за выявленных нарушений.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев заявил, что в течение первой недели октября социальные учреждения получат отопление. Позже оно появится в жилых домах и на предприятиях.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 13:54 Новые антибиотики для лечения тяжелых заболеваний начали производить в Дубне
Сегодня 13:53 Более 120 домов капитально отремонтировали в Серпухове и Дмитрове в этом году
Сегодня 13:52 Правительство предложило повысить зарплаты бюджетникам
Сегодня 13:47 Лают на уроках и гадят в лифтах. Квадроберство назвали проблемой общества
Сегодня 13:30 Взрыв прогремел в варшавском аэропорту. Причиной стал чемодан с биоматериалами
Сегодня 13:28 Замначальника филиала Военно-строительной компании объявили в розыск
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте