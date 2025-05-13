Свыше 170 противопожарных дверей установили на химическом заводе в Воскресенске

В филиале «Воскресенские минеральные удобрения» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» установили 176 огнезащитных дверей. Инициативу реализовали для защиты сотрудников и производственных помещений от пожара.

Установленные двери выполнены из огнеупорных материалов по стандартам ГОСТ. Предел стойкости конструкций — EI-90. Это значит: в течение полутора часов дверь может сдерживать распространение огня и дыма, что критически важно для безопасной эвакуации сотрудников завода и минимизации ущерба. Пожарные ворота прошли проверку и имеют сертификаты соответствия, подтверждающие их качество.

По словам руководителя службы по охране труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций филиала «Воскресенские минеральные удобрения» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» Кирилла Мешкова, установка огнезащитных дверей — это еще один шаг к повышению уровня безопасности на предприятии.

«При возникновении пожара счет идет на минуты. Двери обеспечивают необходимое время для эвакуации сотрудников и минимизацию риска угрозы жизни и здоровью персонала в случае чрезвычайной ситуации», — добавил он.