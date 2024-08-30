Свыше 1,7 тысячи пешеходных переходов у школ привели в порядок в Подмосковье

Подготовку дорог к началу учебного года завершили в Подмосковье. Рядом со школами и детскими садами привели в порядок пешеходных переходы и подходы к ним.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, всего специалисты привели в порядок более 1,7 тысячи пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Там нанесли новую разметку, установили конструкции для снижения скорости машин.

«Также специалисты „Мосавтодора“ завершили ремонт 64 региональных дорог длиной более 180 километров, ведущих к образовательным учреждениям», — рассказал он.

Всего дорожники восстановили разметку на 680 переходах, заменили около 280 знаков, установили более 60 светофоров и 80 искусственных неровностей.

Кроме того, специалисты обустроили 36 подходов к переходам и установили ограждения у 77 объектов. Еще в 30 местах установили дополнительную подсветку и проекторы.

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