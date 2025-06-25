Свыше 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу справок из архива подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок с начала года. Документы необходимы при вступлении в наследство, для оформления пенсии и льгот, а также при установлении родства.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, архивные справки необходимы для оформления и перерасчета пенсии, получения льгот, вступление в наследство и в других случаях.
Получить информацию об имуществе, стаже работы, заработной плате, истории дома и другие данные можно в электронном виде. Для этого года перейти в раздел госуслуг «Личные документы» — «Справки» и подать заявку.
Жители могут получать электронный услуги быстро и удобно благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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