Свыше 17 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья с начала сезона

Свыше 17 тысяч ям отремонтировали на подмосковных дорогах с начала теплого сезона. Работы провели на региональных и муниципальных сетях.

Как рассказали в региональном Минтрансе, свыше 10 тысячи ям отремонтировали на региональных дорогах. Из них более двух тысяч в Красногорске, Одинцове, Истре и Солнечногорске. На муниципальной сети ликвидировали 7,5 тысячи дефектов, из которых 860 — в Химках, 500 — в Пушкино, 460 — в Одинцове и 400 — в Ленинском округе.

Специалисты также ремонтируют знаки, ограждения, светофоры и фонари.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

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