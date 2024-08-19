Свыше 1,7 миллиарда рублей алиментов взыскали в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Судебные приставы Подмосковья проведут ежегодную акцию «Собери ребенка в школу» с 19 августа по 2 сентября. Они проведут тематические мероприятия в школах и сдадут донорскую кровь.

Как рассказали в главном управлении службы судебных приставов региона, сотрудники ведомства проводят открытые уроки в школах и подшефных детских учреждениях, сдают донорскую кровь и проводят исполнительные действия и информационные мероприятия.

«Цель акции — привлечение внимания общественности к защите прав детей, формирование в обществе негативного отношения к должникам по алиментам с целью побуждения должников к уплате алиментов, повышение эффективности взыскания алиментных платежей», — отметили в ведомстве.

Благодаря работе управления с начала года в Подмосковье права на получение алиментов реализовали в 91,3% исполнительных производств. Приставы взыскали с должников свыше 1,7 миллиарда рублей, это на три миллиона больше, чем за такой же период прошлого года. Сейчас на исполнении находится еще более 27 тысяч производств.

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