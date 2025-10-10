Свыше 1600 историко-патриотических мероприятий провели для жителей Химок

Программа, стартовавшая в июле прошлого года, объединила горожан разных возрастов для укрепления исторической памяти и духовных ценностей. Активности включали фестивали, встречи с героями СВО, кинопоказы и тематические квесты.

За время реализации инициативы в городском округе было организовано более 1600 событий патриотической направленности. Участниками мероприятий стали химчане различных поколений, что способствовало укреплению преемственности между ними.

«Сегодня как никогда важно говорить о нашей истории и героях, чьи поступки вдохновляют на добрые дела. Мы видим, с каким интересом химчане приходят на встречи, участвуют в акциях, обсуждают важные темы. Это показывает, что патриотизм живет в сердцах людей — искренне и по-настоящему», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой, посещение всех событий остается доступным для всех желающих. Мероприятия проводятся без необходимости предварительной записи и возрастных ограничений. Анонсы предстоящих активностей регулярно публикуются на интернет-ресурсах организаторов.