Свыше 16 тысяч заявок на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье

Отмечающие юбилей совместной жизни супруги могут получить выплату в Подмосковье. Оформить ее можно на «Госуслугах» . Сервисом уже воспользовались более 16 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, получить выплату могут пару, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Пожать заявление могут они сами или их представители в течение года с даты юбилея.

Для оформления выплаты нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить форму, приложить документы и указать реквизиты счета, куда поступят деньги.

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