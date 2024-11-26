Свыше 150 учеников лицея № 21 посетили фестиваль музеев в Химках

Экскурсию по выставке исторических экспонатов из школьных музеев Химок провели для 150 учеников лицея № 21. Дети познакомились с трофеями времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Экспонаты для фестиваля школьных музеев предоставили 19 образовательных учреждений округа при поддержке историков и краеведов. Среди прочего на стендах можно найти части вооружения и обмундирования, предметы быта солдат, книги, письма и газеты военных лет.

Выставка пройдет до 5 декабря. Посетить ее может каждый желающий в музейном комплексе «Артишок» в парке имени Льва Толстого по адресу: Ленинский проспект, дом № 2Б, строение № 7.

Отметим, что фестиваль школьных музеев — это одно из главных событий проекта «Химки. Успех в единстве поколений». В рамках программы в муниципалитете ежедневно проводят различные патриотические мероприятия: творческие мастер-классы, исторические лекции, встречи с участниками спецоперации и другое.

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