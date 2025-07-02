Свыше 150 тысяч госуслуг по имуществу предоставили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала 2025 года зафиксировали рост обращений граждан по вопросам земельно-имущественного характера. Количество поданных заявлений на получение услуг в этой сфере превысило 156 тысяч.

Данный показатель на 43 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наиболее популярными имущественными услугами являются перераспределение земельных участков и предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», — пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Так, свыше 34 тысяч жителей обратились за предварительным согласованием предоставления участков, почти 33 тысячи человек захотели перераспределить территории, а еще 17,4 тысячи — получить землю в аренду и собственность без торгов.

Для удобства жителей все имущественные сервисы доступны на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля и стройка».