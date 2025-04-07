Свыше 1,5 тысячи машин вывели на уборку улиц в Подмосковье за сутки

Резкое похолодание пришло в Подмосковье в минувшие выходные. Из-за сильного снегопада на очистку улиц за последние сутки вывели 1,5 тысячи машин.

Температура в регионе варьируется от минус трех до плюс одного градуса, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. В течение суток синоптики спрогнозировали осадки, которые принесут до пяти сантиметров снежного покрова. Из-за таких условий в регионе усилили уборку: на улицы уже вышли 1,5 тысячи машин.

В первую очередь специалисты расчищают входные группы домов, подъезды и контейнерные площадки. Они уже убрали около 80% территории.