Свыше 1,5 тысячи любителей шахмат посетили суперфинал Кубка Карякина в Лобне
На территории городского парка культуры и отдыха в Лобне состоялся суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам. Мероприятие собрало свыше полутора тысяч игроков и болельщиков.
В программу заключительного этапа Кубка вошли несколько состязаний, объединивших шахматистов разных поколений из 13 субъектов России. Среди них — Московская, Калужская, Ярославская, Пензенская, Рязанская, Липецкая, Ростовская и Тверская области, Донецкая Народная Республика и другие регионы.
«Когда в 2022 году мы с Сергеем Карякиным обсуждали первый турнир, то планировали сделать самые масштабные любительские соревнования по шахматам не только в Подмосковье, но и в стране. Сегодня мы видим, что мы на правильном пути», — отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
Карякин признался, что ему очень приятно видеть присоединение к состязаниям все большего числа участников.
«Конечно, мы все организовываем ради детей. Хочу поблагодарить всех, без кого этот турнир не смог бы состояться. Большое спасибо губернатору Андрею Воробьеву, который нас поддерживает с первых же дней, как я возглавил федерацию шахмат Московской области», — отметил гроссмейстер.
В Год защитника Отечества в рамках суперфинала организовали специальный турнир для участников специальной операции. Первое место занял Сергей Некрасов.
«Я очень шахматы люблю и считаю, что это своеобразная тренировка. Вот есть физкультурная зарядка, где вы тренируете тело, а шахматы — это идеальный тренажер для мозга», — рассказал победитель.
Самым молодым участником суперфинала стал Илья Чижов 2020 года рождения. На турнире юному спортсмену удалось найти тренера. Теперь мальчик будет посещать шахматную секцию. А наиболее возрастным игроком оказался 91-летний житель Лобни Владимир Костюк.
Для гостей также прошли викторины. Комментатором турнира выступила спортивный журналист, гроссмейстер Мария Фоминых.
Победители и призеры всех состязаний получили кубки, медали и уникальные сувениры. Всем участникам бесплатно раздали мороженое от компании-партнера «Чистая линия».
Трем самым активным шахматным федерациям городских округов Подмосковья вручили граны на приобретение инвентаря и ценных подарков. Общеобразовательные школы региона, которые подготовили к турниру наибольшее число участников, получили путевки в детские лагеря «Артек» и «Орленок».
Напомним, Кубок Сергея Карякина проводят в парках региона с 2022 года. В этом сезоне соревнования прошли в формате спортивного марафона «Сила России», который организуют сторонники «Единой России».
Партия также реализует в Московской области проект «Детский спорт».