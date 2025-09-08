Свыше 1,5 тысячи любителей шахмат посетили суперфинал Кубка Карякина в Лобне

На территории городского парка культуры и отдыха в Лобне состоялся суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам. Мероприятие собрало свыше полутора тысяч игроков и болельщиков.

​В программу заключительного этапа Кубка вошли несколько состязаний, объединивших шахматистов разных поколений из 13 субъектов России. Среди них — Московская, Калужская, Ярославская, Пензенская, Рязанская, Липецкая, Ростовская и Тверская области, Донецкая Народная Республика и другие регионы.

​«Когда в 2022 году мы с Сергеем Карякиным обсуждали первый турнир, то планировали сделать самые масштабные любительские соревнования по шахматам не только в Подмосковье, но и в стране. Сегодня мы видим, что мы на правильном пути», — отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Карякин признался, что ему очень приятно видеть присоединение к состязаниям все большего числа участников.