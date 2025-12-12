Свыше 1,5 тысячи исследований воды провели в Подмосковье с начала зимы

Важную роль в обеспечении безопасности и здоровья жителей Подмосковья играет ежедневный контроль состояния воды. Мониторинг проводят сотрудники «Мособлводоканала».

С начала декабря специалисты взяли 1572 пробы воды, в том числе 1058 — питьевой и 514 — сточной.

Каждую из них специалисты тщательно проанализировали, изучили физико-химические характеристики, температуру и бактериологические показатели.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области подчеркнули, что регулярные проверки позволяют своевременно обнаружить отклонения в составе воды, а также внести изменения в процесс очистки.