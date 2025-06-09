Свыше 15 километров дорожного покрытия обновили в Щелкове с начала года

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сообщил о текущем состоянии капитального ремонта дорог. В этом году в программу ремонта вошло 25 дорожных участков, а общая площадь обновленного покрытия уже достигла 16 километров.

По его словам, работы выполнены на всех запланированных участках, за исключением улиц Заречная, Жуковского и Краснознаменская, которые будут завершены в ближайшее время.

В ходе ремонта на дороги укладывают современный асфальт нового поколения ЩМА-16, предназначенный для улиц с высокой интенсивностью движения и скоростных трасс с большой транспортной нагрузкой.