Свыше 15 километров дорожного покрытия обновили в Щелкове с начала года

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сообщил о текущем состоянии капитального ремонта дорог. В этом году в программу ремонта вошло 25 дорожных участков, а общая площадь обновленного покрытия уже достигла 16 километров.
По его словам, работы выполнены на всех запланированных участках, за исключением улиц Заречная, Жуковского и Краснознаменская, которые будут завершены в ближайшее время.
В ходе ремонта на дороги укладывают современный асфальт нового поколения ЩМА-16, предназначенный для улиц с высокой интенсивностью движения и скоростных трасс с большой транспортной нагрузкой.
Кроме того, растет применение щебеночно-мастичного асфальта — материала, который активно используется для обустройства взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек на аэродромах.
По сравнению с традиционным асфальтобетоном, он отличается большей износостойкостью и шероховатой поверхностью, что улучшает сцепление автомобилей с дорогой.
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