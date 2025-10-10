Свыше 140 резервуаров чистой воды промыли в Подмосковье с начала лета

Специалисты Мособлводоканала выполнили промывку 146 резервуаров чистой воды с начала лета. Работы проводились в рамках профилактики и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Со временем в местах хранения ресурса скапливаются осадок, минеральные соли, частицы ржавчины. Без проведения чистки загрязнения попадают в трубы, ухудшая качество воды.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тысячи объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысяч единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По технологии рабочие начала проводят осушение резервуара, затем уже переходят к удалению ржавчины и осадка со стенок и дна. Также перед наполнением, уделяется внимание обеззараживанию. В конце специалисты берут пробы на соответствие показателям СанПиН.

В ведомстве отмечают, что регулярная промывка резервуаров позволяет поддерживать хорошее качество питьевой воды, поступающей в дома жителей Подмосковья.