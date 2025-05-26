Свыше 14 тысяч онлайн-заявок на запись в кружки подали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе жители Московской области более 14 тысяч раз воспользовались онлайн-записью детей в кружки и секции через региональный портал госуслуг. Этот сервис позволяет подать одно заявление для записи сразу в несколько учреждений дополнительного образования.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, подать заявление на запись в кружки могут родители, законные представители ребенка и совершеннолетние кандидаты на обучение.

В топ по популярности на «Госуслугах» на минувшей неделе также вошла выписка из домовой книги. Ее заказали более 15,4 тысячи раз. Еще 7,8 тысячи жителей оформили социальные карты, 3,7 тысячи воспользовались услугой присвоения адреса и 2,6 тысячи — записью в детский сад.

Всего на региональном портале жителям доступно более 390 услуг. Получить их также можно на «Доброделе».