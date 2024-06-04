Свыше 130 тысяч человек посетили игры и мастер-классы в парках Подмосковья 1 июня

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Мероприятие «Город профессий» прошло почти в 90 парках Подмосковья в День защиты детей. Праздничную программу посетили свыше 130 тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для юных гостей подготовили игры, мастер-классы и многое другое. В рамках «Города профессий» ребята смогли попробовать себя в роли хореографа, художника, программиста и других специалистов. Помимо этого, все желающие приняли участие в костюмированном семейном шествии «Маленькие мастера».

Традиционно в этот день в 60 парках прошла ежегодная акция от команды губернатора, в рамках которой маленьких посетителей парков угостили мороженым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте