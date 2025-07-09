Свыше 13 тысяч исследований на чуму свиней провели в Подмосковье с начала года

Государственная ветеринарная служба Московской области продолжает работу по предотвращению вспышек опасных заболеваний животных. Регулярный мониторинг и профилактические меры направлены на поддержание стабильной эпизоотической ситуации.

За последние шесть месяцев специалисты провели 13,4 тысячи лабораторных исследований на выявление африканской чумы свиней. Это высококонтагиозное вирусное заболевание представляет угрозу как для домашних, так и для диких свиней вне зависимости от возраста и породы.

При подтверждении диагноза в хозяйстве незамедлительно вводят карантин.

Инкубационный период в среднем длится до 15 суток. Африканская чума свиней неизбежно приводит к летальному исходу для заболевшего животного и наносит значительный экономический ущерб, поскольку требует полной ликвидации поголовья в очаге заражения

Ветеринары призывают владельцев животных быть предельно внимательными и при первых тревожных симптомах — изменении поведения, повышении температуры тела и других признаках недомогания — немедленно обращаться за профессиональной помощью.

Консультацию можно получить через единый кол-центр по номеру +7(495)668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00. В нерабочее время на вопросы отвечает электронный помощник «Вита».