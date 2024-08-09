Свыше 120 тысяч тонн озимой пшеницы собрали в Подмосковье с начала сезона

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сельхозпредприятия Подмосковья начали уборку урожая озимых культур. Жатва началась в 36 округах, ее уже провели на территории 45,5 тысячи гектаров.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, общая площадь сева озимых в этом году превысила 81 тысячу гектаров. С 45,5 тысячи из них уже собрали и намололи более 120 тысяч тонн пшеницы. Урожайность составила 36,8 центнера на гектар.

С начала жатвы в Луховицах уже убрали 8,6 тысячи гектаров полей, в Зарайске — 5,9 тысячи гектаров, в Серебряных Прудах — 5,2 тысячи и в Лотошине — 3,1 тысячи.

Больше всего площадей в этом году уберут в Зарайске, это 16 тысяч гектаров, Луховицах — 11,7 тысячи гектаров, Серебряных Прудах — 11 тысяч, а также Ступино и Кашире — по пять тысяч.

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