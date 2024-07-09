Свыше 12 тысяч газонов привели в порядок в Подмосковье за неделю

Стрижку газона провели более чем в 12 тысячах мест в Подмосковье за неделю. Покос проводят два раза в месяц, а при интенсивном росте травы количество процедур увеличивают до трех.

«Сейчас коммунальные службы региона активно решают задачи по покосу травы: лишь за неделю проведена стрижка газонов более чем на 12 тысячах локациях в Подмосковье. Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет два раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до трех раз во время интенсивного роста травы», — сообщил заместитель председателя правительства, глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, такие работы особенно важны

Покос рекомендуют проводить утром или вечером в будние дни во время, когда это не будет мешать жителям. Обычно такие работы планируют с 09:00 до 19:00.

Сообщить о необходимости стрижки газона во дворе можно в управляющую компанию.

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