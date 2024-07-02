Свыше 1,1 тысячи выпускников колледжа «Подмосковье» получили дипломы

Фото: Министерство образования МО

Новое поколение специалистов выпустили в колледже «Подмосковье». На торжественной церемонии дипломы об образовании получили более 1,1 тысячи выпускников.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что 120 выпускников «Подмосковья» получили дипломы с отличием.

Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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По традиции, первой поздравила выпускников директор колледжа Антонина Юдина. Она пожелала ребятам реализоваться в выбранной профессии и стать профессионалами своего дела. Также молодых специалистов поздравляли преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы групп, родители, представители администраций и работодатели. Прозвучали ответные благодарности от выпускников.

В июне губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев встретился с выпускниками из разных городов региона и поздравил ребят с этим знаковым событием. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые — 95 тысяч.

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