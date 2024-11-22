Свыше 11 тысяч засоров труб ликвидировали в домах Подмосковья с января

Свыше 11 тысяч засоров канализации ликвидировали в жилых домах Подмосковья с января. Работы провели силами управляющих компаний и аварийных служб.
Неполадки в работе канализации в многоквартирных домах устраняют сотрудники управляющих компаний и аварийных служб, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. С начала года по обращениям жителей в Единую диспетчерскую службу специалисты устранили 11,1 тысячи засоров. Они также убрали течи и негерметичность систем водоотведения.
Время устранения таких аварий составляет не более четырех часов. Часто причиной становится неправильное использование коммуникаций.
Жителей призвали не сбрасывать в водосток мусор, наполнители для животных и текстильные изделия.
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