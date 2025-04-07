Свыше 11 тысяч участков дорог обработали ото льда в Подмосковье за сутки

В минувшие выходные в Подмосковье пришло похолодание. Из-за выпавшего снега на дорогах образовалась гололедица. На обработку улиц 7 апреля вывели более 1,2 тысячи машин.
Как сообщили в региональном Минтрансе, сейчас дорожные службы проводят все необходимые работы для обеспечения безопасного проезда, а также убирают тротуары и автобусные остановки.
«Сегодня продолжают противогололедную обработку дорожной сети и уборку снега — уже обработали более 11,5 тысячи региональных и порядка шести тысяч муниципальных дорог», — рассказал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.
До конца этой недели в Подмосковье ожидают снег и гололедицу. Водителей призвали быть осторожными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
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