Свыше 11 тысяч участков дорог обработали ото льда в Подмосковье за сутки

В минувшие выходные в Подмосковье пришло похолодание. Из-за выпавшего снега на дорогах образовалась гололедица. На обработку улиц 7 апреля вывели более 1,2 тысячи машин.

Как сообщили в региональном Минтрансе, сейчас дорожные службы проводят все необходимые работы для обеспечения безопасного проезда, а также убирают тротуары и автобусные остановки.

«Сегодня продолжают противогололедную обработку дорожной сети и уборку снега — уже обработали более 11,5 тысячи региональных и порядка шести тысяч муниципальных дорог», — рассказал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

До конца этой недели в Подмосковье ожидают снег и гололедицу. Водителей призвали быть осторожными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.