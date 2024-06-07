Свыше 1000 камер наблюдения установят в Химках до конца года

Камерами видеонаблюдения оборудуют в первую очередь детские, контейнерные и спортивные площадки. Всего в этом году установят свыше 1000 камер.

Системы видеонаблюдения в первую очередь появятся на детских, контейнерных и спортивных площадках. Их оборудуют в рамках программы «Безопасный регион».

«В текущем году особое внимание уделяется оборудованию и подключению к системе „Безопасный регион“ видеокамер на контейнерных и детских игровых площадках. До конца года запланирована установка видеокамер на 542 площадках твердых коммунальных отходов и 567 детских игровых, спортивных площадках», — прокомментировал заместитель главы городского округа Химки Александр Цуканов.

Уже в июне установят 81 видеокамеру на детских игровых и спортивных площадках, на контейнерных — 77.

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