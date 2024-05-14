Свыше 100 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье с начала сезона | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 13:43 Свыше 100 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье с начала сезона Минтранс Подмосковья

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Генеральная уборка дорог завершилась в Подмосковье. На них отремонтировали 100 тысяч ям, в работе задействовали около 3,5 тысячи машин.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в среднем дорожники ремонтировали по три тысяч ям в день. Кроме того, они помыли более 12 тысяч и покрасили свыше девяти тысяч остановок, две тысячи километров ограждений, пять тысяч километров тротуаров и почти 28 тысяч километров проезжей части. От мусора очистили 39 километров полос отвода.

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«Сейчас, в мае, упор будет сделан на восстановление разметки, а также на окос травы в полосах отвода и мойку дорог и прилегающей инфраструктуры», — рассказал заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

На дорогах также отремонтировали знаки, ограждения, линии освещения и светофоры.

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