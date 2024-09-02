Свыше 100 тысяч человек посетили библиотеки и ДК Подмосковья 31 августа

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более 100 тысяч человек посетили библиотеки и Дома культуры Подмосковья в День открытых дверей 31 августа. Гости поучаствовали в увлекательных квестах, конкурсах и розыгрышах.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, сотрудники библиотек региона провели для гостей экскурсии, мастер-классы и игры. Посетители также узнали о работе современных библиотек по двум основным направлениям.

«Первое направление „Умней в библиотеке“ — желающий сможет принять участие в игротеках, играх в шахматы, шашки и в других программах. Второе направление „Твори в библиотеке“ объединяет анимационные, театральные и творческие студии», — пояснили в ведомстве.

Всего в Подмосковных библиотеках работают более 800 кружков и студий. Узнать подробности об их работе можно по ссылкам biblio.mosreg.ru и dk.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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