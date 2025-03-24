Свыше 100 подростков торжественно получили паспорта в Подмосковье за неделю

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, паспорта вручили подросткам, достигшим возраста 14 лет. В торжественной обстановке документы выдали в Мытищах, Щелкове, Коломне, Серебряных Прудах, Котельниках, Одинцове и других муниципалитетах.

«Напомним, в Подмосковье у граждан, которым исполнилось 14 лет, есть возможность получить свой первый документ, удостоверяющий личность, в торжественной обстановке. Для этого при оформлении заявления достаточно сообщить о своем желании специалисту МФЦ, который принимает документы», — добавили в министерстве.

Подать заявление на замену паспорта можно через «Госуслуги», а также в цифровой зоне МФЦ.