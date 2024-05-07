Свыше 100 юных пловцов выступили на соревнованиях в Химках | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:11 Свыше 100 юных пловцов выступили на соревнованиях в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

Соревнования по плаванию прошли в Химках в рамках детского турнира «Лови волну» и спортивного праздника «Умею плавать». Участие в заплывах приняли более 100 воспитанников местной спортшколы.

Пловцы соревновались на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем и на спине. Заплывы проходили в обновленном спорткомплексе «Родина».

Реклама

«После реконструкции спортивного комплекса „Родина“ его спортивные секции стали пользоваться еще большей популярностью среди юных жителей Химок. Дети тут с удовольствием занимаются плаванием, спортивной аэробикой, художественной гимнастикой, мини-футболом, теннисом и другими видами спорта. Высококвалифицированные тренеры мотивируют их участвовать в соревнованиях и помогают занимать призовые места», — прокомментировал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».