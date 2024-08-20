Свыше 100 дефектов устранили на детских площадках Подмосковья с начала лета

Свыше 80% всех выявленных с начала лета дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье. Всего с июня специалисты зафиксировали более 180 недочетов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, инспекторы тщательно следят за состоянием детских площадок в регионе. Им уделяют особое внимание летом. Все элементы проверяют на устойчивость и целостность.

С начала лета на детских площадках Подмосковья выявили более 180 дефектов, свыше 80% из них уже устранили. Если ремонт невозможен, то элементы демонтируют и заменяют на новый.

Сообщить о поломках и других дефектах на детских площадках жители могут в управляющую компанию или территориальный отдел Министерства.

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