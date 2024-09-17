Свыше 10 тысяч теплосетей в Подмосковье проверили на готовность к зиме

Свыше 96% подмосковных теплосетей проверили на готовность к осенне-зимнему сезону. Всего за неделю аварийная служба выявила 230 технологических сбоев.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты выявили 230 технологических сбоев, из которых 94 касались горячего и 37 — холодного водоснабжения, еще 102 были связаны с электричеством.

Всего с начала года аварийная служба совершила 6,4 тысячи выездов для проверки теплосетей, из которых 93 — на минувшей неделе. С 5 апреля в 57 округах оценили работу более 10 тысяч километров коммуникаций и выявили 1,8 тысячи утечек. Полностью работы в этом направлении завершили в 41 муниципалитете.

«Наша цель — обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение в зимний период. Проверки тепловых сетей проводятся с максимальной тщательностью. 96% сетей уже протестировано, и мы продолжаем работу, чтобы все муниципалитеты подошли к холодам в полной готовности», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».