Свыше 10 социально значимых госзакупок разместили в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 17 по 21 февраля опубликовал 11 социально значимых закупок. Документы появились в Единой информационной системе и на Едином портале торгов региона.
Сейчас требуются подрядчики для капитального ремонта котельной и теплосетей в округах Пушкинский и Истра, а также реконструкции сетей теплоснабжения и водоотведения в Бронницах и Одинцове.
Кроме того, запланированы ремонт корпуса противотуберкулезного диспансера в Мытищах, школы в Орехово-Зуеве, реконструкция здания гимназии в Чехове и возведение школы Королеве.
Опубликовали также извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на строительство и реконструкцию дорог в Балашихе и Одинцове.
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