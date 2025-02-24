Свыше 10 социально значимых госзакупок разместили в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 17 по 21 февраля опубликовал 11 социально значимых закупок. Документы появились в Единой информационной системе и на Едином портале торгов региона.

Сейчас требуются подрядчики для капитального ремонта котельной и теплосетей в округах Пушкинский и Истра, а также реконструкции сетей теплоснабжения и водоотведения в Бронницах и Одинцове.

Кроме того, запланированы ремонт корпуса противотуберкулезного диспансера в Мытищах, школы в Орехово-Зуеве, реконструкция здания гимназии в Чехове и возведение школы Королеве.

Опубликовали также извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на строительство и реконструкцию дорог в Балашихе и Одинцове.