Свыше 10 юных спортсменов из Белгорода временно перебазировали в Мытищи

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Юные спортсмены из Белгорода знакомятся с Мытищами. Из-за нестабильной обстановки ребята вынуждены временно изменить место тренировок и перебазироваться в Подмосковье.

При поддержке администрации городского округа Мытищи организована культурно-спортивная и духовно-просветительская программа для детей в приходе храма Святого мученика Уара в поселке Вешки. В рамках программы проведены мастер-класс по лапте, экскурсия по храму, знакомство с колокольней, где юный звонарь Тимур (Тимофей) Карпов продемонстрировал процесс звонки храмовых колоколов.

В спортивном центре «Здоровое поколение» дети посетили зал борьбы, учебные классы и музей. В экопарке прихода гости преодолели полосу препятствий, поиграли в волейбол и другие активные игры, проверив свои спортивные возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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