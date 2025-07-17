Светофоры с системой адаптивного управления движением появились в Балашихе

Эта технология позволяет оптимизировать дорожный трафик, минимизировать пробки и повысить безопасность на дорогах. Новая система анализирует поток транспорта в реальном времени, автоматически регулируя длительность сигналов светофора в зависимости от интенсивности движения. Это помогает сократить время ожидания на перекрёстках, улучшить пропускную способность дорог и снизить количество заторов, особенно в часы пик.

Проект реализован в рамках программы по развитию транспортной инфраструктуры. В дальнейшем планируется расширить применение адаптивных систем на других участках дорог Балашихи, а также внедрить дополнительные инновационные решения для повышения эффективности городской мобильности.

Модернизация светофоров уже получила положительные отзывы от жителей, которые отмечают снижение времени в пути и улучшение ситуации на дорогах. Такие инициативы подчеркивают стремление властей Балашихи к созданию современной и удобной городской среды для всех участников движения.