Светофоры отремонтировали в 12 округах Подмосковья за неделю
За минувшую неделю в рамках программы летнего содержания дорожной сети специалисты «Мосавтодора» привели в порядок 14 светофоров. Работы прошли на региональных трассах в 12 муниципальных округах.
В городском округе Люберцы восстановили два светофора: один — на центральной дороге округа (Комсомольский проспект), второй — на улице Карла Маркса в рабочем поселке Красково.
В Долгопрудном починили устройства на Лихачевском шоссе, а на Лихачевском проспекте вернули в строй кнопку для пешеходов. В Мытищах ремонт затронул Фабричный проезд в деревне Пирогово и Олимпийский проспект в центре города.
Кроме того, дорожные службы устранили неисправности в следующих округах:
- Рузский округ: улица Лебеденко в рабочем поселке Тучково;
- Балашиха (микрорайон Железнодорожный): улица Советская;
- Лобня: улица Батарейная;
- Сергиев Посад: улица Птицеградская;
- Щелково: Пролетарский проспект;
- Ступино: улица Академика Белова;
- Красногорск: улица Ленина;
- Истра: улица Советская.