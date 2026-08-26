Светофоры отремонтировали в 12 округах Подмосковья за неделю

За минувшую неделю в рамках программы летнего содержания дорожной сети специалисты «Мосавтодора» привели в порядок 14 светофоров. Работы прошли на региональных трассах в 12 муниципальных округах.

В городском округе Люберцы восстановили два светофора: один — на центральной дороге округа (Комсомольский проспект), второй — на улице Карла Маркса в рабочем поселке Красково.

В Долгопрудном починили устройства на Лихачевском шоссе, а на Лихачевском проспекте вернули в строй кнопку для пешеходов. В Мытищах ремонт затронул Фабричный проезд в деревне Пирогово и Олимпийский проспект в центре города.

Кроме того, дорожные службы устранили неисправности в следующих округах: