Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Светофоры починили в Дмитрове, Ступине, Щелкове, Балашихе, Дзержинском и Мытищах. Кроме того, пешеходные кнопки на устройствах отремонтировали в Дедовске, Чехове и Солнечногорске.

Работники «Мосавтодора» уделяют особое внимание состоянию светофоров, линий освещения, знаков, ограждений и искусственных неровностей. Эти объекты влияют на безопасность движения.