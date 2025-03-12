Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Фото: Минтранс Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали светофоры в девяти округах региона. Специалисты еженедельно обследуют дорожную сеть Подмосковья.

Светофоры починили в Дмитрове, Ступине, Щелкове, Балашихе, Дзержинском и Мытищах. Кроме того, пешеходные кнопки на устройствах отремонтировали в Дедовске, Чехове и Солнечногорске.

Работники «Мосавтодора» уделяют особое внимание состоянию светофоров, линий освещения, знаков, ограждений и искусственных неровностей. Эти объекты влияют на безопасность движения.

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