Светофоры отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на 11 региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Специалисты восстановили восемь светофоров на Каширском, Волоколамском шоссе, Пролетарском проспекте, а также в Коломне, Щелкове и Мытищах. Помимо этого, они починили кнопки пешеходных светофоров на Можайском шоссе в Голицыне, Лобне и Люберцах.

Напомним, дорожники еженедельно обследуют транспортные объекты, чтобы повысить безопасность движения автомобилей.

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