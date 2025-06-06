Светофоры отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

За прошедшую неделю специалисты «Мосавтодора» провели ремонт светофоров на региональных дорогах в 10 городских округах. Работы затронули как крупные транспортные артерии, так и дороги в небольших населенных пунктах.

В числе обновленных объектов — светофоры на улице Внуковской в Дмитрове, улице Колхозной в Ступине, улице Кирова в Лосино-Петровском, улице Мира в Мытищах, улице Транспортной и Новом бульваре в Долгопрудном, а также на 28-м километре Каширского шоссе в Видном.

Ремонтные работы провели на улице Центральной в селе Братовщина Пушкинского округа, улице Кооперативной в деревне Вялки Раменского округа, а также на дороге в селе Михалево в городском округе Воскресенск.

В ведомстве подчеркнули, что регулярное обследование дорожной сети является частью плановых работ по содержанию инфраструктуры. Особый акцент делают на элементах, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения: светофорах, ограждениях, фонарях, дорожных знаках и искусственных неровностях.