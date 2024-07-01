Сурдоспортсмен из Химок стал призером чемпионата России по боулингу

Фото: Администрация Химки г.о.

Сурдоспортсмен Александр Соболев представил городской округ Химки в составе сборной Подмосковья на чемпионате России по боулингу. Участие в состязаниях приняли свыше 50 спортсменов из 13 регионов страны.

Александр Соболев по итогам состязаний занял третье место. Спортсмен из физкультурно-спортивного клуба «Благо» по сумме 24-х игр набрал 4266 очка.

«Бронза — это не конечная точка, а всего лишь ступень на пути к вершине. Моя страсть к боулингу и жажда победы только усилятся. Сегодня я радуюсь бронзе, но завтра пойду за золотом», — поделился спортсмен Александр Соболев.

Вместе с тем за сборную выступали химчане Илья Балашов и Олег Хлыбов. Спортсмены заняли пятое место в командном зачете.

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