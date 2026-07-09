Супруги Титовы в Павлово-Посадском округе отметили 15-летие совместной жизни

8 июля в День любви, семьи и верности временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов поздравил Ольгу и Евгения Титовых из поселка Большие Дворы с хрустальной свадьбой. Пара вместе уже 17,5 лет.

Их история началась в 2008 году в социальных сетях, но настоящая сказка родилась позже. Евгений делал предложение шесть раз, и только на шестой Ольга согласилась. Евгений принял ее старшего сына Андрея как родного. Сейчас Андрей живет отдельно, а супруги воспитывают троих сыновей — Егора, Илью и Никиту.

Семья Титовых — победители конкурсов «Семь+Я», входят в топ-5 лучших семей Подмосковья. Ольга — творческая натура с прекрасным голосом, выросшая на сцене. Евгений — коренной житель, водитель, работает на благо округа, бывший футболист.

В их доме царит атмосфера уважения и взаимопомощи. Они воспитывают в сыновьях уважение к старшим, патриотизм и мужское отношение к женщинам. Супруги признаются, что построили именно ту семью, о которой мечтали — многодетную, с общими целями и взаимопониманием.

Сергей Балашов пожелал им, чтобы их любовь, словно хрусталь, оставалась чистой и звонкой, но никогда не разбивалась.