Сухостой и поваленные деревья убрали в Звенигородском лесничестве | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:18 Сухостой и поваленные деревья убрали в Звенигородском лесничестве Комитет лесного хозяйства МО

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Специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядной организации провели работы по уборке неликвидной древесины, включая сухостой и поваленные деревья. Мероприятия прошли на территории Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Соответствующие работы выполнены для уменьшения риска возникновения лесных пожаров и предотвращения опасности падения стволов деревьев или их частей. Неликвидные деревья распилили и уложили в поленницы с целью последующего перегнивания.

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Мероприятие прошло на территории квартала № 81 Шараповского участкового лесничества, охватив площадь 7,195 гектара, недалеко от поселка Часцы. Кроме того, работы выполнили в квартале № 76 Коралловского участкового лесничества, на площади 2,9 гектара, вблизи села Саввинская слобода.

Качество выполненных работ контролировали сотрудники Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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