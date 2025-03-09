Судебные приставы взыскали еще 2,7 млн рублей задолженностей в Подмосковье

За неделю судебные приставы Подмосковья взыскали несколько крупных задолженностей в Мытищах, Дмитрове, Электростали и Наро-Фоминске. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Так, Мытищинские приставы взыскали 400 тысяч рублей со строительной компании за незаконное трудоустройство иностранца без патента. Организация не оплатила штраф вовремя, поэтому долг списали со счета компании, а также начислили исполнительский сбор — 28 тысяч рублей.

Дмитровские приставы взыскали почти 1,75 миллиона рублей алиментов с жителя Подмосковья. Мужчина должен был выплачивать четверть дохода на ребенка с 2011 года, но перечислял лишь небольшие суммы. После возбуждения уголовного дела по факту уклонения от алиментов должник погасил долг в размере 1,47 миллиона рублей. Приставы продолжат контролировать его выплаты.

В Электростали приставы взыскали около 340 тысяч рублей с местного жителя в пользу страховой компании, а в Наро-Фоминске мужчина выплатил 319 тысяч рублей алиментов после возбуждения уголовного дела.