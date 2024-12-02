Судебные приставы обязали должников в Сергиевом Посаде выплатить алименты

Два должника по алиментам из Сергиева Посада полностью погасили задолженность перед своими детьми на общую сумму 1,285 миллиона рублей. Этому поспособствовали запреты на регистрационные действия с квартирами, которые наложили судебные приставы.

Исполнительные производства возбудили в Сергиево-Посадском районном отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области. Одним из должников оказался отец, который не платил алименты на содержание пятилетней дочери, а вторым — мать, чья 13-летняя дочь жила под опекой других людей.

Как оказалось, оба должника планировали продать свои квартиры, но приставы вовремя наложили запреты на регистрационные действия с недвижимостью. На тот момент долг мужчины составлял 525 тысяч рублей, а женщины — 759 тысяч рублей.

Принятые меры помогли. Оба должника предпочли полностью расплатиться с долгами, чтобы снять арест с имущества. В итоге на счет матери одной девочки и опекуна другой поступило в общей сложности 1,285 миллиона рублей.

Жителям Московской области, планирующим заграничные поездки, стоит заранее узнать о наличии возбужденных исполнительных производств в отношении них. Это необходимо, поскольку судебные приставы могут ограничить право должников на выезд из страны. Об этом напомнили в ГУРБ Подмосковья.