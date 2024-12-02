Судебные приставы обязали должников в Сергиевом Посаде выплатить алименты

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Два должника по алиментам из Сергиева Посада полностью погасили задолженность перед своими детьми на общую сумму 1,285 миллиона рублей. Этому поспособствовали запреты на регистрационные действия с квартирами, которые наложили судебные приставы.

Исполнительные производства возбудили в Сергиево-Посадском районном отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области. Одним из должников оказался отец, который не платил алименты на содержание пятилетней дочери, а вторым — мать, чья 13-летняя дочь жила под опекой других людей.

Как оказалось, оба должника планировали продать свои квартиры, но приставы вовремя наложили запреты на регистрационные действия с недвижимостью. На тот момент долг мужчины составлял 525 тысяч рублей, а женщины — 759 тысяч рублей.

Принятые меры помогли. Оба должника предпочли полностью расплатиться с долгами, чтобы снять арест с имущества. В итоге на счет матери одной девочки и опекуна другой поступило в общей сложности 1,285 миллиона рублей.

Жителям Московской области, планирующим заграничные поездки, стоит заранее узнать о наличии возбужденных исполнительных производств в отношении них. Это необходимо, поскольку судебные приставы могут ограничить право должников на выезд из страны. Об этом напомнили в ГУРБ Подмосковья.

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