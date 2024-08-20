Субботник прошел на берегу озера Сенеж в Солнечногорске

Жители и волонтеры Подмосковья приняли участие в субботнике на берегу озера Сенеж. Он прошел 18 августа в Солнечногорске.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, субботник организовало движение «Новые люди». Участники провели уборку прибрежной зоны, в том числе на Веретьевском пляже в Солнечногорске. Контейнеры для раздельного сбора предоставил регоператор «ЭкоПромСервис».

«Благодаря совместным усилиям удалось собрать 15 мешков сухих отходов — макулатуры, металла, стекла, пластика и тетрапаков, а также восемь мешков смешанных отходов», — рассказали в министерстве.

Все собранные отходы направят на переработку.

В министерстве напомнили, что в апреле этого года группа «ЭкоЛайн» открыла крупнейший в стране завод по переработке пластика. Компания активно реализует образовательные программы для повышения экологической грамотности жителей.

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