Субботник пройдет в «Саду Победы» в Центре образования № 10 в Ногинске

Жители Ногинска готовятся к благоустройству яблоневого сада, расположенного на территории Центра образования № 10. Эта инициатива стала ответом на просьбу Инны Павловой, которая обратилась к главе Богородского округа Игорю Сухину.

Здание школы, построенное в 1908 году по проекту архитектора А. М. Маркова, имеет богатую историю. Сначала оно функционировало как двуклассное училище для мальчиков, но с 1914 года стало доступно и для девочек. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, где многие учащиеся ушли на фронт, а четверо из них стали Героями Советского Союза.

Идея создания фруктового сада принадлежит солдатам, лечившимся в этом госпитале. В 1945 году они посадили яблони, вишни и крыжовник, и так появился «Сад Победы». С тех пор ежегодно весной ученики ухаживают за деревьями и высаживают новые саженцы при выпуске.

В преддверии Дня Победы, 26 апреля, здесь пройдет субботник, на котором планируется привести территорию в порядок и сохранить память о героических событиях прошлого.