Студотряды Подмосковья присоединились к работе на объектах индустрии туризма

Более 300 студентов из Подмосковья начали работать в сфере туризма и гостеприимства на крупных площадках региона и страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

«Наши студенты демонстрируют высокие стандарты гостеприимства, оперативно реагируют на запросы посетителей и действительно формируют ту самую комфортную среду. Их искренняя энергия, ответственность и растущий профессионализм — это фундамент успеха всего сервисного направления движения студенческих отрядов Подмосковья», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Ребята трудятся на теплоходах «Московского речного пароходства», в оздоровительном комплексе «Снегири», отелях M"Istra’L Hotel & SPA и Hilton Garden Inn Moscow New Riga, а также в детском центре «Пушкино».

Для студентов это хорошая возможность применить знания на практике, получить опыт, заработать и помочь поддерживать высокий уровень сервиса в туристический сезон. Во время летней работы они исполняют обязанности официантов, горничных, помощников поваров, обслуживают круизы по Волге и Золотому кольцу, следят за чистотой, работой столовых, проводят мероприятия и обеспечивают безопасность детей.