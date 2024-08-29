Студия танцев из Подольска выступит в финале областного фестиваля в Королеве

Подольская студия B-Fly Effect выступит в финале областного фестиваля «Город танцует в парках» в Королева 7 сентября. На сцену выйдут 40 команд из 38 городских округов Подмосковья.

Ребята занимаются в доме культуры «ЗиО». Экс-участник шоу-балета «Тодес» Владимир Бородин руководит коллективом с 2017 года. Педагог принимал участие в телесериалах и ток-шоу на ТНТ и СТС, работал на концертах звезд российской эстрады.

Команда B-Fly Effect прошла отбор в июне в парке Виктора Талалихина. В финале на сцене выступят танцоры из 38 городских округов и один коллектив-победитель конкурса зрительских симпатий.

Заслуженный артист России, хореограф, художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, хореограф Владимир Гудым и победительница проекта «Танцы со звездами» Елена Подкаминская будут оценивать мастерство на гала-концерте. В нем также примут участие профессионалы — участники шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Гала-концерт второго областного фестиваля современного танца пройдет в Центральном городском парке в Королеве. Зрители смогут попасть на мероприятие бесплатно. Начало в 15:00.

Подробная информация опубликована на сайте фестиваля.

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