Кафедру генетических технологий в животноводстве открыли на базе ВИЖ в Подольске

Магистранты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина начали изучать анализ молекулярно-генетических данных на базе Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста в Подольске. Кафедру открыли на базе института животноводства в Подольске.

Магистранты приступили к обучению по программе «Биоинформационный анализ молекулярно-генетических данных». Такой формат обучения сформирован по сетевой форме между вузами. Новое образовательное направление подготовили по современным стандартам и передовым технологиям. Оно направлено на углубленное изучение теории и развитие компетенций в области молекулярной генетики.

Кафедра генетических технологий в животноводстве открылась на базе центра исследования в Подольске в 2023 году. Первые занятия прошли по дисциплине «Биоинформационные технологии» для студентов четвертого курса академии имени Скрябина. Лекцию прочитала доктор биологических наук, старший научный сотрудник Александра Абдельманова.

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