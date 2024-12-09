Студенты Сергиево-Посадского колледжа заняли 1 место в спартакиаде

Комплексная спартакиада среди студентов прошла в Сергиевом Посаде. В ней приняли участие учащиеся колледжей, вузов и техникумов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, мероприятие стало ярким событием в жизни студенческой молодежи муниципалитета. Одними из первых прошли турниры по настольному теннису. В результате первое место заняла команда Сергиево-Посадского колледжа.

«Наши спортсмены продемонстрировали не только высокий уровень спортивного мастерства, но и настоящий командный дух, взаимовыручку и стремление к общему успеху», — отметил представитель колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с молодежью. Ребят пригласили в областной дом правительства пообщаться с певцом и заслуженным артистом России SHAMAN.