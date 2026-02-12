Студенты Подмосковья расчистили важные социальные объекты от снега

В минувшие выходные свыше 500 студентов колледжей и техникумов Московской области приняли участие в акции «Снежный десант». Они трудились в десятках населенных пунктов, от Балашихи до Яхромы, помогая в расчистке территорий от снега. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования региона.

Волонтеры очистили более 90 социально значимых объектов, включая детские сады, школы, больницы и поликлиники. Также внимание было уделено остановкам, пешеходным переходам и дворам домов, где проживают подшефные пенсионеры.

Например, студенты колледжа «Энергия» вместе с родителями оказали содействие Реутовской клинической больнице, расчистив центральный вход и подход к учреждению, заблокированный из-за снегопада. В свою очередь, учащиеся Электростальского колледжа, обучающиеся по специальности «Пожарная безопасность», приняли участие в уборке территории Электростальской центральной городской больницы.