Студенты МГТУ имени Баумана прошли практику в подмосковных лесничествах

Фото: Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана прошли учебную практику по лесоводству. В освоении необходимых знаний будущим специалистам помогли сотрудники «Мособллеса».

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, студенты научились проводить работы по отводу лесосек и проектировать рубки ухода. Руководителем проекта выступил ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.

В комитете подчеркнули, что главная цель летних практических занятий — научить студентов применять полученные знания на практике. От специалиста требуется не только теоретическая подготовка, но и умение творчески мыслить.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Примитивные ошибки. Почему случился пожар в квест-комнате в Махачкале

«Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто

Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте