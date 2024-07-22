Студенты МГТУ имени Баумана прошли практику в подмосковных лесничествах

Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана прошли учебную практику по лесоводству. В освоении необходимых знаний будущим специалистам помогли сотрудники «Мособллеса».
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, студенты научились проводить работы по отводу лесосек и проектировать рубки ухода. Руководителем проекта выступил ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.
В комитете подчеркнули, что главная цель летних практических занятий — научить студентов применять полученные знания на практике. От специалиста требуется не только теоретическая подготовка, но и умение творчески мыслить.